Зеленский о минском формате: не хотел бы применять план "B" и "С"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, может так случиться, что первый план не сработает

Президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что не хотел бы применять план "В" и "С" в минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Он также сказал, что переговорный процесс затормозился из-за пандемии.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"С точки зрения Минске и этого трека. Будем бороться до конца за Минск, ведь с Минском связаны санкции против РФ, Вы знаете, что их все хотят снять, не только Россия, но и много европейских стран. Я понимаю, что они экономически страдают из-за этих санкций. Но мы будем бороться. Год я даю на то, что мы будем бороться", - заявил Зеленский.

По его словам, минский переговорный процесс затормозился из-за пандемии.

"Из-за коронавируса немного затормозился процесс, поэтому я даю себе еще несколько месяцев, чтобы все-таки дожать, чтобы мы смогли найти дипломатический выход из этой ситуации, согласно минским договоренностям. Я не хотел бы применять план "В" и "С". Потому что есть и план "В", и план "С". Может так случиться, что не сработает первый план", - добавил президент.

Также он сказал, что минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял". По его словам, Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе.

Ранее РБК-Украина писало, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе.

Автор: Максим Зайченко