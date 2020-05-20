Можливий другий термін, приватизація "Центренерго" і переговори з Путіним: про що казав Зеленський на прес-конференції

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський розповів про президентські плани і про переговори з агресором

На сьогоднішній пресс-конференції президент Володимир Зеленський торкнувся питання можливого балотування на другий термін, переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, а також великої приватизації.

РБК-Україна розбиралося з основними тезами його спілкування з журналістами, присвяченого річниці інавгурації.

Зеленський подумає про висунення на другий термін

На запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини президент заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок. Він також підкреслив, що подумає над другим терміном, якщо його рейтинг збережеться.

Переговори з Путіним

Пояснюючи необхідність прямих переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, Зеленський підкреслив, що є відповіді, які "бажано почути один на один". Він також уточнив, що на переговорах намагався піднімати питання Криму, проте Путін поки не хоче обговорювати його.

Велика приватизація

За словами Зеленського, велика приватизація в Україні стартує після епідемії коронавірусу. Першим об'єктом буде готель "Дніпро", однак енергетична компанія "Центрэнерго" теж буде готуватися під приватизацію. Найближчим часом Фонд держмайна представите детальний план продажу державних активів.

Мінський процес і Донбас

Для врегулювання ситуації на Донбасі мінський формат залишається в пріоритеті, але це не виключає можливість інших форматів. На випадок, якщо не вдасться домогтися врегулювання дипломатичним шляхом, є запасні варіанти.

Президент підкреслив, що після скандальної заяви ватажка "ЛНР" про намір "посунути лінію розмежування", Україна скликала екстрене засідання Контактної групи. Він уточнив, що українські військові стріляють на Донбасі виключно у відповідь на обстріли бойовиків і не стріляють по українцям.

У будь-якому випадку, серйозний прогрес щодо ситуації на сході України може бути досягнутий на наступній зустрічі "нормандської четвірки", яка, за словами Зеленського, може пройти після завершення коронакризи.

Кадрові питання

Після епідемії COVID-19 в Україні очікуються звільнення ряду голів обласних державних адміністрацій. При цьому Зеленський фактично видав імунітет голові Чернівецької ОДА Сергію Осачуку.

Що стосується перебування Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, Зеленський дав зрозуміти, що залишатиметься міністром, поки не доведе до кінця справу про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Крім того, він зазначив, що через кадровий голод не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти та енергетики. Коментуючи питання про скасування закону про люстрацію, Зеленський звернув увагу на те, що є люди, відносно яких не можна скасовувати люстрацію.

Автор: Іван Петров