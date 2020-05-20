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Аваков должен довести дело Шеремета до конца, - Зеленский

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:56
Аваков должен довести дело Шеремета до конца, - Зеленский
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Зеленский заявил он "не дружит" с некоторыми близкими товарищами Авакова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста Павла Шеремета до конца. Это дело остается его ответственностью.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, почему Аваков до сих пор остается министром внутренних дел.

"Аваков не является моим кумом, близким другом. У него есть близкие товарищи, с которыми я не дружу ... Его ответственность - дело Шеремета. И он начал это дело - он должен довести его до конца", - заявил президент.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина назвал Авакова "правительственным долгожителем, чья институциональная память позволяет давать дельные советы". Отметим, Аваков занимает пост министра с конца февраля 2014 года (в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля).

Назначение Авакова руководителем МВД в правительство Гончарука сопровождалось скандалами, поскольку Зеленский до избрания обещал полностью перезагрузить власть. В итоге Рада одобрила сохранение Авакова на посту министра под личные гарантии президента. На пресс-марафоне в октябре Зеленский заявлял, что Аваков находился на испытательном сроке до конца 2019 года.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийАрсен АваковПавел Шеремет
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