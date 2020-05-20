ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский о ситуации на Донбассе: мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:27
Зеленский о ситуации на Донбассе: мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, Россия должна повлиять на боевиков

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе. По его словам, украинская армия лишь отвечает пророссийским боевикам на обстрелы, и РФ должна повлиять на них.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент уверен, что эти провокации направлены на дезинформацию против Украины.

"Два месяца, если быть точным, полтора месяца COVID-19 десятки машин ОБСЕ, которые едут на ту территорию - не пропускают. А они говорят, что ОБСЕ фиксируют, что мы стреляем по гражданским людям. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам. Я уверен и верю в это, что единственное влияние на них должна оказать РФ. Я уверен, что то, что они сегодня делают, эти провокации направлены информационно против Украины только потому, что они не знают, что делать из-за того гуманитарного кризиса, который там происходит ", - заявил Зеленский.

Также президент заявил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе.

"Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассбоевики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь