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Зеленский о переговорах с Путиным: есть ответы, которые желательно услышать один на один

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:37
Зеленский о переговорах с Путиным: есть ответы, которые желательно услышать один на один
Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)

Зеленский считает, что общество по-разному оценивает его переговоры с Путиным

Президент Владимир Зеленский, комментируя переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил, что есть некоторые ответы, которые желательно услышать один на один. Он считает, что общество по-разному оценивает его переговоры с Путиным.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский считает, что это нужно делать, не снимая Минск, а параллельно отдельным треком.

"Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только, когда ты один на один. Есть некоторые ответы, которые ты можешь и хочешь и желательно услышать, только, когда ты один на один, для того, чтобы сделать уже стопроцентные выводы и идти по другому плану - по плану "B", - заявил Зеленский.

Напомним, 3 марта украинский лидер заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе.

До этого Путин заявил, что хочет договориться с Зеленским об улучшении отношений Украины и России. При этом он выразил недоумение тем, что украинский лидер настаивает на пересмотре минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин
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