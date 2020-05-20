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Зеленский анонсировал увольнение глав ОГА

Новости » Политика     20.05.2020 - 13:34
Зеленский анонсировал увольнение глав ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По его словам, после пандемии COVID-19 будут решительные шаги

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал увольнение глав облгосадминистраций. По его словам, после пандемии COVID-19 будут решительные шаги.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ситуация с коронавирусом показывает, какие "заболевания есть в государственном аппарате".

"Что касается глав ОГА. Все выводы по ним, после того, как мы закончим COVID-19. Например, я даже не думал, что у нас такой сильный Черновицкий губернатор. Там сложная ситуация во всем. Он один из лучших. То есть эта инфекция нам показывает, какие заболевания есть в госаппарате. Сразу после COVID-19 будут решительные шаги, а сейчас это нельзя делать", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что перезагружаться будут кадры в районных администрациях.

"В РГА есть много людей, которые были прежние. Которые даже были при прежней власти. Они попали каким-то образом. Их снова будут перезагружать, потому что "Лифт" (проект команды Зеленского для поиска полезных людей и решений, - ред.) был прекрасной программой. Федоров набрал прекрасных специалистов через "Лифт". Потом нашли ключик к "Лифту" и нам туда засунули очень много людей, которые были у власти раньше", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что руководители ОГА, которые не решат проблему выплаты надбавок медикам, будут или лишены заработной платы, или уволены.

Вскоре после этого замглавы Одесской ОГА уволили за задержку надбавок медикам.

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийОбластная государственная администрацияувольнение
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