Кадровый голод: Зеленский заявил об отсутствии кандидатов на три министерские должности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В Украине не могут найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики

Президент Владимир Зеленский заявил, не может найти кандидатов на посты министров культуры, образования и энергетики. Это глава государства назвал "кадровым голодом".

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Президент заявил, что им трудно найти кандидатов на эти должности.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем, мы обратились к нашей культурному сообществу. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложно найти министра энергетики", - заявил он.

Напомним, сейчас на должности министра энергетики исполняющая обязанности Ольга Буславец.

В марте президент Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Ольги Буславец на должность министра энергетики из-за того, что представители фракции монобильшости выступили против ее назначения.

Относительно работы Министерства культуры, там тоже сейчас есть исполняющая обязанности министра - Светлана Фоменко. Впрочем руководство государства пересматривает других кандидатов на эту должность.

Автор: Анастасия Рокитна