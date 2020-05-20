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Минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял, - Зеленский

Новости » Политика     20.05.2020 - 11:06
Минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции (РБК-Украина)

Украина готова к любому формату переговоров, если это поможет закончить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Об этом глава государства сказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина держит на контроле вопрос ситуации на Донбассе. Он также прокомментировал взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным и его желание решить вопрос на Донбассе.

"Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе.

Предполагается, что предметом переговоров будет ситуация на Донбассе в контексте минского и нормандского форматов.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Владимир Зеленскийминские соглашенияпресс-конференция
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