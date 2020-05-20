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Зеленский о своей президентской каденции: одной не хватит

Новости » Политика     20.05.2020 - 12:07
Зеленский о своей президентской каденции: одной не хватит
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленскому отметил, что ему не хватит одного президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех обещаний. Речь идет о предвыборных обещаниях.

Об этом он заявил на пресс-конференции в ответ на вопрос главного редактора РБК-Украина Сергея Щербины.

В частности, Зеленский ответил на вопрос, достаточно ли ему одного президентского срока для того, чтобы выполнить все обещания, которые он дал украинскому народу.

"Я не знаю ... Искренне, одной (каденции, - ред.) не хватит", - отметил президент.

Напомним, весной 2019 года перед вторым туром выборов Зеленский на дебатах с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" заявлял, что идет только на один срок. В частности, он заявлял, что через пять лет у Украины будет другой президент. Позже этот тезис он повторял еще не единожды.

Отметим, в фильме "Год президентства Зеленского" он заявил, что война на Донбассе будет завершена до конца его каденции.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел", - заявил он.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийСрокПрезидент
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