Внеочередное заседание Рады и усиление пожаров в Чернобыле: новости за 13 апреля

Коллаж РБК-Украина

Верховная Рада Украины провела внеочередное заседание, в Киеве местами могут ввести принудительный карантин, пожар в Чернобыльской зоне приблизился к хранилищам с радиоотходами. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 13 апреля, - в материале РБК-Украина

Рада провела внеочередное заседание: основные решения

На внеочередном заседании Верховная рада рассмотрела и отклонила 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. Таким образом нардепы разблокировали подписание законопроекта, передает корреспондент РБК-Украина.

Рада окончательно приняла закон о доступе украинцев к кадастрам. За него проголосовали 302 парламентария. Принятие документа произошло без обсуждения.

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. На Фонд борьбы с коронавирусом направят почти 65 млрд гривен.

Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой травы. Предусматривается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Коронавирус в Украине и в мире

За сутки подтверждены новые 325 случаев болезни COVID-19. По данным Минздрава, в стране инфицированы коронавирусом 3102 человека, вылечились – 97, погибли - 93. Другие новости по теме:

В Черновицкой области коронавирусом COVID-19 заболели 546 человек. За последние сутки в Черновицкой области подтвердили 84 новых случая инфицирования COVID-19.

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину. Об этом в эфире программы "Свобода слова " на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Киево-Печерская Лавра подтвердила второй случай смерти от коронавируса в монастыре. Всего в монастыре коронавирусом заразились больше 90 человек.

Принудительный карантин в Киеве будут вводить в отношении предприятий и учреждений, на которых будут выявлены случаи COVID-19. В частности, карантинные меры могут вводиться в трудовых коллективах сроком на 14 дней при выявлении случая заражения коронавируса.

В Украине правоохранители уже открыли 56 уголовных производств и составили 6042 административных протоколов из-за нарушения карантина из-за коронавируса.

Пожар в Чернобыльской зоне приближается к хранилищам с радиоотходами

Вчера, 13 апреля, появилась информация, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти 100 га.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.

По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, так как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.

Киевлянам готовят приятный сюрприз по оплате коммунальных услуг: кому повезет

Жители Киева получат новые льготы на оплату коммунальных услуг на период карантина. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, скидки для жителей столицы в 10% смогут получить все, кто рассчитается по коммунальным платежам до конца месяца.

"У нас была норма скидки 10 процентов для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", - рассказал Виталий Кличко.

Сильное похолодание и ливни: синоптики дали печальный прогноз на всю неделю

Погода в Украине в ближайшую неделю устроит температурные качели. По прогнозам ожидается резкое похолодание, местами до заморозков, а отдельные области страны будет заливать дождями.

Во вторник, 14 апреля, дождями, местами с мокрым снегом накроет северные, западные, центральные, южные области и часть востока.