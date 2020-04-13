Рада окончательно приняла закон о доступе украинцев к кадастрам

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон приняла во втором чтении без обсуждения

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект Кабинета министров №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", передает корреспондент РБК-Украина.

За него проголосовали 302 парламентария. Принятие документа произошло без обсуждения.

Законом предусматривается, что все пространственные данные являются открытыми, бесплатными. Введено понятие "базовые" и "тематические" пространственные данные (всего законопроектом предусмотрено 32 набора данных), а также администратора, который собирает метаданные, что упростит доступ к геопространственным данным и их поиску. Данные публикуются в том виде, в котором были созданы, и все их держатели должны обнародовать свои данные на своих порталах.

Прописано, что координировать деятельность системы НИГД будет правительство, а также консультативно-совещательный орган, который будет создан. Финансирование предусмотрено из госбюджета в рамках существующих программ, а также планируется привлекать средства международной технической помощи и местных бюджетов.

При этом доступ к данным будет обеспечен через национальный геопортал инфраструктуры геопространственных данных, через порталы держателей геопространственных данных и обнародование в форме открытых данных.

Отметим, существенная новация, которой дополнен законопроект при подготовке ко второму чтению, это изменения в закон "О топографо-геодезической и геодезической деятельности" с урегулированием вопроса введения государственного адресного реестра.

Закон в доработанной редакции предусматривает создание Государственного адресного реестра Украины - единой базы данных, которая будет содержать сведения о всех адресах, присвоенных объектам недвижимого имущества и вообще адреса, а также связывать их с топографической основой - картой. Полномочия по ведению такого реестра предлагается возложить на Госгеокадастр Украины. Условия функционирования этого реестра будут определены отдельным законом.

Также вводится ответственность за нарушение законодательства о национальной инфраструктуре геопространственных данных и вносятся соответствующие изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которыми устанавливается штраф "за нарушение прав на пространственные данные и метаданные, незаконное присвоение геопространственных данных и метаданных, их потерю или несанкционированное уничтожение, нарушение порядка использования".

В частности, предлагаются штрафы в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение в течение года - 200-250 таких минимумов.

Напомним, профильный комитет рекомендовал Верховной раде принять закон о доступе украинцев к кадастрам.

Как писало РБК-Украина, ВР в начале декабря приняла за основу в первом чтении законопроект №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных", которым предлагается открыть украинцам доступ в кадастры. За него проголосовали 322 парламентария.

Так, в начале ноября прошлого года правительство Алексея Гончарука внесло в Верховную раду данный проект закона.