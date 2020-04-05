Фото с места возгорания (pdsns.gov.ua)

Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон

Пожар в Чернобыльской зоне распространился на территорию более 100 гектаров. Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, ситуация с ликвидацией возгорания сложная. Тушение пожара осложняет повышенный радиационный фон.

"Пожарные продолжают бороться с пожаром, который возник в Чернобыльской зоне. Ситуация сложная. Огонь распространился на Чернобыльскую зону 20 гектаров, но в общем горит более 100 гектаров. Как это сейчас часто бывает, сначала кто-то поджег траву, а затем огонь перекинулся и на деревья... Есть плохие новости - в центре пожара радиация выше нормы. Как вы видите на видео, показания прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге пожара", - информирует Фирсов.

Вогнеборці продовжують боротися з пожежою, яка виникла у Чорнобильській зоні. Ситуація складна. Вогонь поширився на Чернобильску зону 20 гектарів, але загалом палає більше 100 гектарів. Як це зараз часто буває, спочатку хтось підпалив траву, а потім вогонь перекинувся і на дерева... Є погані новини - у центрі пожежі радіація вище норми. Як ви бачите на відео, показники приладу становлять 2,3 при нормі 0,14. Але така ситуація тільки в осередку пожежі. На жаль, руки в нас зазвичай доходять до реформ лише тоді, коли трапляється біда. Проблема підпалів трави несвідомими громадянами навесні та восени в нас давно вже стоїть дуже гостро. Втім, штраф за таке порушення досі складає лише 175 грн. І кожен рік ми бачимо одну й ту саму картину - в усіх регіонах палають поля, очерет, ліси. Це варварство необхідно нарешті вже припиняти. На першому ж засіданні парламенту депутати мають суттєво підняти штрафи за підпал трави. За відсутність маски зараз вас можуть покарати на 17 тисяч гривень. А за підпал, який може забрати чиєсь життя (як вже недавно відбулося на Житомирщині), штраф мізерний. Так тривати більше не може. Штрафи за підпали мають бути збільшені у 50-100 разів. Відповідні законопроекти є. Сподіваюся, вони будуть проголосовані. Інакше масштабні пожежі будуть і надалі відбуватися кожної осені та весни. Опубліковано Єгором Фірсовим Неділя, 5 квітня 2020 р.

Напомним, ранее в ГСЧС утверждали, что по состоянию на утро, 5 апреля, открытого огня в зоне пожара нет, наблюдается лишь тление отдельных участков.

Также РБК-Украина писало, что 5 апреля в Киеве в районе Майдана Независимости горели телекоммуникационные кабели, вызвавшие пожар. Пожар тушили ночью и утром. Ликвидировать удалось в пол 10 утра. Из-за возникшего пожара частично отключены от электроснабжения примерно 80 домов.

Отметим, в Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 гектаров.