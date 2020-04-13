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Пожар в Чернобыльской зоне приближается к хранилищам с радиоотходами

Новости » Происшествия     13.04.2020 - 16:43
Пожар в Чернобыльской зоне приближается к хранилищам с радиоотходами
Фото: пожар в Чернобыльской зоне, вид с объекта "Укрытие" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Огонь добрался до Припяти

Пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. Об этом РБК-Украина со ссылкой на сообщение директора Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко в Facebook.

По его словам, огонь добрался до Припяти.

"Сейчас огонь добрался Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - сообщил Емельяненко.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти 100 га.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям тушили несколько очагов пожара. Один из них - возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га.

Кроме того, 13 апреля Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой травы.

Добавим, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность.

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