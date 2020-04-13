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В Украине открыли 56 уголовных производств из-за нарушения карантина

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 18:40
В Украине открыли 56 уголовных производств из-за нарушения карантина
Иллюстратиное фото (РБК-Украина)

Правоохранители составили 6042 админпротоколов, из которых 5840 - направили в суд

В Украине правоохранители уже открыли 56 уголовных производств и составили 6042 административных протоколов из-за нарушения карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Так, 30 уголовных производств открыли из-за нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений, а 26 - связанные с нарушением карантинных мероприятий.

Админпротоколы касаются нарушения правил карантина людей. Больше всего нарушителей зафиксировали в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301.

В суд уже направили 5840 админпротоколов. За нарушение гражданами карантинных правил самоизоляции сложили 357 административных протоколов.

Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находится 23319 правоохранителей. Из них 17 375 работников Национальной полиции, 3556 военнослужащих Национальной гвардии, 242 бойцы ГСЧС и 1924 работники среди переменного состава высших учебных заведений МВД и 222 - НГУ.

Напомним, Служба безопасности Украины выявила 154 агитатора, которые распространяли фейки о коронавирусе. СБУ также заблокировала более 2 тыс. соответствующих интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. подписчиков.

Кроме того, Служба безопасности Украины в Николаевской области выявила грубые нарушения во время лабораторной проверки образцов пациентов с подозрением на коронавирус.

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