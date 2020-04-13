Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой травы

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарии поддержали законопроект №2339

Верховная рада усилила ответственность за загрязнение воздуха, приняв законопроект №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира), передает корреспондент РБК-Украина.

За закон в целом проголосовали 328 нардепов.

Предусматривается существенно повысить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

Размеры штрафов

Загрязнение или иное изменение природных свойств атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или для окружающей среды, наказываются штрафом от 1800 до 3600 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без такового.

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительностью, растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонов в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны окружающей природной среды, наказываются наложением штрафа на граждан от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 900 до 1260 таких минимумов.

Те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, тянут за собой наложение штрафа на граждан от 360 до 720 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 1260 до 1800 таких минимумов.

Нарушение требований пожарной безопасности в лесах - влечет наложение штрафа на граждан от 90 до 270 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 270 до 900 таких минимумов.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 270 до 900 минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 630 до 1080 таких минимумов.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины призывает украинцев не сжигать сухую растительность.

РБК-Украина писало, что в начале апреля Кабинет министров Украины предложил усилить ответственность за самовольное выжигание растительности.