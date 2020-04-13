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Власти Киева разъяснили, где будут вводить принудительный карантин

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 14:17
Власти Киева разъяснили, где будут вводить принудительный карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Учреждения могут закрывать на карантин при выявлении случаев COVID-19

Принудительный карантин в Киеве будут вводить в отношении предприятий и учреждений, на которых будут выявлены случаи COVID-19. Об этом РБК-Украина сообщили в Киевской городской государственной администрации.

В частности, карантинные меры могут вводиться в трудовых коллективах сроком на 14 дней при выявлении случая заражения коронавируса. Другими словам, весь коллектив (например, отдел или цех) будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей.

"Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будут Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и Главное управление Гоструда в Киевской области", - говорится в сообщении.

Отметим, решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является обязательным для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

"Нарушение условий карантина, правил противоэпидемических мероприятий и санитарного законодательства влечет за собой административную и уголовную ответственность. Нижний порог штрафа составляет 17 000 гривен. Подчеркиваем, что соблюдение норм и правил - это вопрос здоровья и жизни киевлян. А пренебрежение ими может привести к обострению ситуации", - добавили в КГГА.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице ввели принудительный карантин в местах очага коронавируса.

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