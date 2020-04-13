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Рада одобрила доработанный закон об изменениях в бюджет-2020

Новости » Коронавирус     13.04.2020 - 14:56
Рада одобрила доработанный закон об изменениях в бюджет-2020
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На Фонд борьбы с коронавирусом направят почти 65 млрд гривен

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом доработанный законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в доработанном проекте предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен - с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.

При этом Минздраву на программу государственных гарантий медицинского обслуживания полагается 15,8 млрд гривен, а Министерству социальной политики - 10 млрд гривен на выплату пенсий и надбавок к пенсиям и 0,6 млрд гривен на пособия.

Отметим, что на 2 млрд гривен увеличены доходы общего фонда государственного бюджета (средства, перечисляемые Национальным банком) - с 40,7 млрд - до 42,7 млрд гривен.

Также увеличили и расходы общего фонда бюджета Государственной судебной администрации на 1,08 млрд гривен.

Проект предусматривает средства на помощь членам семей медиков, которые умерли от коронавируса. При этом ограничены выплаты членам исполнительных органов и наблюдательных советов, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим лицам.

Напомним, парламентский комитет по вопросам бюджета рекомендовал Верховной раде принять проект изменений в государственный бюджет на 2020 год в целом.

Как писало РБК-Украина ранее, в позапрошлый понедельник парламентарии отправили на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год.

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