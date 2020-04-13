Пожар в Чернобыльской зоне не достигнет хранилищ ядерных отходов, - МВД

Фото: пожар в Чернобыльской зоне, вид с объекта "Укрытие" (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Все три хранилища находятся на безопасном расстоянии от огня

Хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в Чернобыльской зоне находятся в безопасности. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в Чернобыльской зоне существуют три таких хранилища, и все они находятся на безопасном расстоянии от пожара. Более того, ХОЯТ-2 вообще не заполнено ядерными отходами.

"ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории самой АЭС. Там сейчас полностью безопасно. Любые возгорания исключены. Хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции", - рассказал Геращенко.

По его словам, вокруг "Подлесного" был вырублен лес во избежание угрозы пожара. Геращенко уточнил, что до ближайших зеленых насаждений расстояние более 100 метров. Спасатели ликвидировали пожар, шедший в сторону "Подлесного", сегодня утром.

Ранее директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко заявил, что пожар в Чернобыльской зоне находится в двух километрах от хранилищ с высокоактивными радиоактивными отходами. По его словам, огонь добрался до Припяти.

Пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, но позже распространился на территорию почти 100 га. Полиция нашла предполагаемого виновника пожара - им оказался 27-летний житель села Раговка Киевской области. Как объяснил сам мужчина, он поджег ради забавы траву в нескольких местах, после чего не смог справиться с огнем, который усилился из-за сильного ветра.