В Киево-Печерской Лавре умер еще один монах

Фото: Киево-Печерская Лавра (flickr.com extrud)

Зафиксирована вторая смерть в монастыре

Киево-Печерская Лавра подтвердила второй случай смерти от коронавируса в монастыре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинской православной церкви в Facebook.

Ранее сообщалось о смерти архимандрита Нектария, который имел ряд хронических заболеваний. При наличии тяжелой формы пневмонии два теста на коронавирус изначально не выявили у него инфекции.

"Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались", - говорится в сообщении.

В УПЦ также добавили, что все монахи прошли медицинское обследование. Несколько человек уже находятся на стационарном лечении в больницах Киева.

"Общее количество инфицированных коронавирусом уточняется, поскольку все обследования проводятся государственными медицинскими учреждениями", - добавили в пресс-службе.

У зв’язку з повідомленням Київської міської державної адміністрації 13 квітня щодо великої кількості позитивних... Опубліковано Українська Православна Церква Понеділок, 13 квітня 2020 р.

Ранее в Александровскую больницу госпитализировали настоятеля Киево-Печерской лавры владыку Павла. Всего в монастыре коронавирусом заразились больше 90 человек.

В связи со вспышкой инфекции в Лавре, киевские власти решили закрыть монастырь на карантин.