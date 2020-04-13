В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

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В Европе цены на электричество стали отрицательными

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.

По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, так как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.

В частности, отрицательны цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

Вместе с тем, по данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за мВт-ч и 776 грн мВт-час.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад.

Вместе с тем, генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сезон закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) уже начался и на следующий сезон 2020-2021 годов Украине необходимо закачать 2-3 млрд кубометров.