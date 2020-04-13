ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество

Новости » Энергетика     13.04.2020 - 11:59
В Европе произошел рекордный обвал цен на электричество
Иллюстративное фото (unsplash.com/mason nelson)

В Европе цены на электричество стали отрицательными

Во многих европейских странах цены на электроэнергию стали отрицательными. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.

По данным европейской биржи, среднесуточная цена на электроэнергию во Франции, Германии, Нидерландах и Бельгии, так как и в восточноевропейских странах, 13 апреля будет отрицательной.

В частности, отрицательны цены в Чехии и Словакии, что является нетипичным для рабочих дней.

Вместе с тем, по данным ГП "Оператор рынка", в Украине средневзвешенные цены "рынка на сутки вперед" и внутреннесуточном рынке составляли 1218 грн за мВт-ч и 776 грн мВт-час.

Напомним, по состоянию на 7 апреля 2020 года в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось более 15,8 млрд куб. м газа - почти на 45% больше, чем год назад.

Вместе с тем, генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сезон закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) уже начался и на следующий сезон 2020-2021 годов Украине необходимо закачать 2-3 млрд кубометров.

Глава Еврокомиссии посоветовала европейцам не планировать летний отпуск ВОЗ: сейчас не время для смягчения карантина в Европе
Новости Украины электричествоценаЕвропа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь