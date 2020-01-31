Эпидемия гриппа объявлена в Днепропетровской области

Иллюстративное фото (УНИАН)

Число заболевших в регионе за неделю выросло в полтора раза

В Днепропетровской области с 31 января объявлена эпидемия гриппа. Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

Сообщается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Днепропетровской области превысила эпидемический порог. За последнюю неделю число больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. человек, большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников отправили на карантин.

Также сообщается, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных классов и 191 школу закрыли на карантин.

Медики советуют избегать близкого контакта с больными, чаще мыть руки и стараться меньше трогать лицо - глаза, нос и рот. При первых симптомах ОРВИ следует обратиться к семейному врачу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницком все учебные заведения закрывают на карантин.

Кроме того, в двух городах Полтавской области школы закрыли на карантин. Речь идет о Пирятине и Миргороде.

Отметим, на сегодня приостановлен учебный процесс в ряде крупных городов Украины - Сумы, Ужгород, Винница, Бердянск, Черкассы, Житомир, Мариуполь и т. д.