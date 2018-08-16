ГПУ подала апелляцию на решение суда о закрытии дела Кернеса

ГПУ обжаловала решение суда по делу Кернеса 16 августа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) подала апелляцию на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии дела мэра Харькова Геннадия Кернеса. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Как сообщил Лысенко, ГПУ обжаловала решение суда по делу Кернеса сегодня, 16 августа 2018 года.

"Сегодня, 16 августа, Генпрокуратура в установленном порядке подала апелляционную жалобу в Киевский районный суд г. Полтава на решение этого суда о закрытии дела в отношении Г. Кернеса", - написал Лысенко.

Напомним, 10 августа текущего года суд Полтавы закрыл дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в похищении и угрозах убийством сторонникам Майдана зимой 2014 года. Как сообщалось, суд расценил неявку прокуроров на судебное заседание по делу как отказ от обвинительного акта и вынес решение о закрытии дела.

В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что руководство ГПУ не будет наказывать двух прокуроров, которые поддерживают обвинение в уголовном производстве в отношении Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.