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Суд отменил закрытие дела Кернеса

Новости » Политика     31.01.2020 - 14:34
Суд отменил закрытие дела Кернеса
Фото: Геннадий Кернес (РБК-Украина)

Дело Кернеса направили на рассмотрение в суд первой инстанции

Полтавский апелляционный суд отменил закрытие дела мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении и пытках активистов Евромайдана. Об этом заявил председательствующий судья Владимир Костенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, дело против Кернеса было закрыто Киевским районным судом Полтавы 10 августа 2018 года из-за того, что прокуроры не являлись на процесс и не выступили в дебатах. Тем не менее, Генеральная прокуратура подала апелляцию на это решение и открыла дело против судьи, который вынес решение.

31 января Апелляционный суд эту жалобу прокуратуры удовлетворил. Он отменил решение о закрытии дела и постановил рассмотреть его сначала в суде первой инстанции.

Напомним, дело в отношении Кернеса и его охранников, которых подозревали в незаконном лишении свободы и угрозах убийством сторонникам Майдана, расследовалось с февраля 2014 года.

В 2018 году тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что Кернес обращался к народным депутатам за помощью в закрытии уголовного дела.

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