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Готов ехать завтра: Зеленский назвал предпосылки для визита в Белый дом

Новости » Политика     31.01.2020 - 12:33
Готов ехать завтра: Зеленский назвал предпосылки для визита в Белый дом
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский отметил, что для встречи с Трампом в Белом доме должен быть определен предмет разговора

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прежде чем он посетит Белый дом должен быть определен предмет разговора, кроме стратегии и тактики, который во время этого визита будет обсуждаться. Об этом он заявил в ходе брифинга по результатам встречи с госсекретарем США Майком Помпео.

"Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран, но я хочу сказать, что быть президентом Украины - это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну. Если у нас есть предмет важный разговора, кроме стратегии и тактики. О чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", - отметил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Державного секретаря США Майкла Помпео з представниками ЗМІ.

Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 31 січня 2020 р.

Напомним, Помпео находится с официальным визитом в Киеве. Сегодня утром госсекретарь США уже провел встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, после чего состоялась его встреча с президентом Украины.

По результатам встречи с Зеленским Помпео заявил, что США продолжат поддерживать Украину. Он также выразил уверенность, что Зеленский посетит Белый дом. При этом он отметил, что для подготовки этого визита необходимо время.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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