Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Фото: Виктор Шокин (Униан)

Экс-генпрокурор обвинил Джо Байдена в возможном участии в отравлении

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что в сентябре 2019 года его пытались отравить ртутью во время пребывания в Греции. Об этом Шокин сообщил в интервью "ТСН".

По словам Шокина, ему стало плохо 10 сентября 2019 года в Греции, где он находился после смерти брата. После выхода из машины он потерял сознание и был доставлен в ближайшую клинику. Как отметил экс-генпрокурор, он пережил две остановки сердца.

После возвращения в Киев 22 сентября, Шокин направился на лечение в Австрию к врачу Николаю Корпану, который лечил после отравления Виктора Ющенко.

"Врач ко мне пришел и спросил: "а вы знаете, что у вас ртуть в организме". В выводах отмечается, что содержание ртути у меня в организме - 9,7%, то есть в пять раз больше, чем максимальная норма. Потом я узнал, что способы отравления ртутью очень разные - можно отравиться и парами ртути, и другими путями. Как мне говорили знакомые в СБУ, в такой способ отравление несколько устаревшее, но еще имеет место его применение", - заявил Шокин.

Экс-генпрокурор считает, что за отравлением может стоять бывший вице-президента США Джо Байден, так как Шокин занимался расследованием дела против компании Burisma сына Байдена Хантера.

"Больше всего, конечно, я думаю, что это, может быть причастен господин Байден", - сказал Шокин.

Напомним, Виктор Шокин занимал пост генерального прокурора Украины с февраля 2015 года по апрель 2016 года. Порошенко принял решение об увольнении Шокина из-за якобы ультиматума тогдашнего вице-президента США Джо Байден.

Отметим, на данный момент в США проходит расследование процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Его обвиняют в оказании давления на украинское правительство с целью возобновления дела против компании Burisma сына Байдена Хантера. На данный момент рассмотрение дела находится в Сенате, который может принять окончательное решение на следующей неделе.