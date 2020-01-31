Доллар поднялся выше 25 гривен впервые за три месяца

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

В последний раз доллар стоил больше 25 гривен в конце октября 2019 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 25,02 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 25,0294 гривен за 1 доллар (+0,1098 грн). При этом курс доллара на 31 января составляет 24,9196 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос выше 25 грн впервые за три месяца. В последний раз доллар стоил больше 25 гривен 30 октября 2019 года - 25,1138 гривен за 1 доллар.

bank.gov.ua

Напомним, 31 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 8 копеек до 24,98 гривен за доллар, курс в покупке до 24,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 27,54 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 31 января справочный курс на уровне 25,01 грн/доллар, повысив его по сравнению с 30 января (24,94 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 31 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 25,08 гривен за доллар, курс евро вырос на 4 копейки до 27,65 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,85 (24,82 - 30 января), продажи - 25,08 (25,05 - 30 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,28 (27,17 - 30 января), продажи - 27,65 (27,61 - 30 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,65 (3,66 - 30 января), продажи 3,98 (3,99 - 30 января) грн за 10 рублей.