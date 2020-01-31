КСУ просят вернуть депутатскую неприкосновенность

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Соответствующее представление сегодня поступило в КСУ

Конституционный суд Украины получил представление нардепов, которые просят вернуть депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КСУ.

Сообщается, что в КСУ поступило конституционное представление 50 нардепов относительно соответствия Конституции закона об отмене неприкосновенности народных депутатов от 3 сентября 2019 № 27-IX.

Отметим, большинство подписей под обращением принадлежат представителям фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Украины. Согласно новому закону, статья 80 Конституции излагается в новой редакции без гарантий неприкосновенности депутатам Верховной рады. Таким образом, для привлечения их к ответственности больше не требуется согласие парламента.

Верховная рада Украины отменила неприкосновенность депутатов в сентябре 2019 года. Единственная фракция, которая не голосовала за принятие документа - "Оппозиционная платформа - За жизнь". Данный законопроект еще осенью 2017 года зарегистрировал пятый президент Петр Порошенко, предложив отменить иммунитет с 2020 года.