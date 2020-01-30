Помпео прибыл в Украину

Фото: Майк Помпео (twitter.com/SecPompeo)

Встречи с руководством страны ожидаются завтра

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замглавы украинского МИД Егора Божка.

Дипломат опубликовал фото Помпео в киевском аэропорту "Борисполь" и подчеркнул, что в ходе визита ожидается встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Украина приветствует хорошего друга из США. Госсекретарь Помпео лично сделал многое, чтобы поддержать нас в трудные времена российской агрессии. Мы с нетерпением ожидаем его плодотворной работы в Киеве, где он встретится с президентом", - написал Божок.

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что Зеленский проведет встречу с госсекретарем США Майком Помпео завтра, 31 января.

В Киеве у Помпео запланирована встреча, кроме Зеленского, с главами внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

РБК-Украина писало, что Помпео проведет в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности.

Визит в Украину должен был состоятся в начале января, но был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.