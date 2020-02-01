ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Великобритания вышла из состава ЕС

Новости » Политика     01.02.2020 - 00:05
Великобритания вышла из состава ЕС
Иллюстративное фото (instagram.com/slovoidilo)

Соглашение о Brexit вступила в силу

Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза. В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 об этом официально заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Соглашение о Brexit вступило в силу в полночь 1 февраля по центральноевропейскому времени. Сделка была утверждена правительством страны и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

В Лондоне это событые празднуют на площади перед парламентом большой вечеринкой.

До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будут вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего в сфере безопасности и разведки.

Напомним, 30 января в Европарламенте официально утвердили соглашение о прекращении членства Великобритании в ЕС. Несколькими днями ранее соглашение о Brexit подписал британский премьер Борис Джонсон, а также с подписью королевы Елизаветы II документ приобрел статуса закона.

Таким образом, политический процесс выхода Великобритании из Евросоюза, который длился с 2017 года, завершился.

Европарламент объяснил изменения в работе после Brexit Европарламент ратифицировал соглашение о Brexit
Новости Украины выход ВБ из ЕСBrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь