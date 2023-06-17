Візит лідерів країн Африки до Києва та нова ракетна атака на Україну: новини за 16 червня

Війна РФ проти України

ЗСУ знищили ще 590 російських окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 218 500 військових.

Британська розвідка підтвердила ліквідацію в Україні російського генерала Сергія Горячева.

Росія запустила "Калібри" з Чорного моря

Вчора у першій половині дня російські окупанти запустили ракети з акваторії Чорного моря по Україні. Внаслідок атаки у Київській області в одному з районів пошкоджено приватні будинки, в результаті чого постраждали шість осіб.

Під час атаки на Київ протиповітряна оборона збила 12 ракет - 6 "Калібрів" та 6 "Кинджалів" й два безпілотники.

Росіяни вирішили вчинити чергову ракетну атаку в той час, коли лідери африканських країн відвідували Київ зі своєю "мирною ініціативою".

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ракетний удар по Києву має надіслати чіткий сигнал країнам Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни.

Візит лідерів країн Африки до Києва

Президенти України та ПАР Володимир Зеленський й Сиріл Рамафоса заявили, що російські ракетні удари не дуже добре працюють для встановлення миру.

Крім того, Рамафоса розкрив деталі африканської мирної ініціативи, яка складається з десяти пунктів.

До того ж Зеленський запросив лідерів країни Африки долучитися до Глобального саміту миру на основі української формули миру.

Байден підтримав пропозицію Столтенберга прийняти Україну в НАТО без ПДЧ, - Axios

За даними джерел видання, у Білому домі генсек НАТО Єнс Столтенберг висунув пропозицію, відповідно до якої альянс заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства і їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ, який раніше проходили інші східноєвропейські члени.

НАТО прагне провести перше засідання Ради Україна-НАТО у Вільнюсі

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на Вільнюському саміті в липні. Планується провести зустріч за участі українського президента Володимира Зеленського.

ПриватБанк відновить прийом доларів та євро в терміналах

ПриватБанк поновить послугу прийому готівкової іноземної валюти з її зарахуванням на картку через мережу терміналів самообслуговування з 22 червня.

Туреччина призначила нового посла в Україні, - Anadolu

Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.

У Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на ATACMS для України

У Конгрес США подали законопроект про оборонний бюджет. Він передбачає виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю та передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу. За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - два, а ще сім утрималися.