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Байден підтримав пропозицію Столтенберга ухвалити Україну в НАТО без ПДЧ, - Axios

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Україна, П'ятниця 16 червня 2023 11:29
Байден підтримав пропозицію Столтенберга ухвалити Україну в НАТО без ПДЧ, - Axios Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент США Байден підтримує план генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга оголосити, що Україні не потрібно буде завершувати "план дій щодо членства" (ПДЧ), щоб приєднатися до альянсу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

За даними джерел видання, у вівторок у Білому домі Столтенберг висунув пропозицію, відповідно до якої альянс заявить, що Україна досягла прогресу на шляху до членства і їй не потрібно буде завершувати покроковий процес ПДЧ, який раніше проходили інші східноєвропейські члени.

Процес ПДЧ встановлює конкретні критерії та реформи, і його завершення може зайняти роки або навіть десятиліття.

За словами одного з джерел, Байден шукав "золоту середину", яка б могла об'єднати НАТО, і підтримала цю ідею. Поки не ясно, чи влаштує це формулювання Зеленського та решту 30 членів НАТО.

Суперечки щодо перспектив України

Перед липневим самітом НАТО загострилися дискусії щодо вступу України до Альянсу. Також активно обговорюється тема "гарантій безпеки" України. Західні офіційні особи визнають, що зобов'язання НАТО щодо взаємної оборони за статтею 5 є єдиною справжньою "гарантією безпеки".

За даними CNN, президент Сполучених Штатів Джо Байден і його команда перебувають у розпалі переговорів, намагаючись переконати союзників підтримати вступ України до НАТО.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" після саміту.

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