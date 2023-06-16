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Туреччина призначила нового посла в Україні, - Anadolu

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П'ятниця 16 червня 2023 18:37
Туреччина призначила нового посла в Україні, - Anadolu Фото: новий посол Туреччини в Україні Мустафа Левент Більген (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство закордонних справ Туреччини призначило нового посла в Україні. Ним став Мустафа Левент Більген.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Мустафа Левент Білген призначений послом у Києві", - повідомляє видання з посиланням на дипломатичні джерела.

Також були призначені нові посли в Парижі, Варшаві, Асунсьйоні, Мадриді, Москві та інших країнах.

Новий посол Туреччини в Україні

Посол Мустафа Левент Білген здобув ступінь бакалавра в США на факультеті менеджменту Університету Джорджа Мейсона в галузі ділового адміністрування. Також він отримав ступінь магістра в галузі міжнародного бізнесу і транзакцій на факультеті гуманітарних і соціальних наук того ж університету.

Білген почав працювати в Міністерстві закордонних справ Туреччини з 1995 року. У 2007-2009 роках був спеціальним радником Генерального секретаря Ради національної безпеки Тахсіна Бурджуоглу, у 2009-2011 роках був генеральним консулом-засновником у Торонто.

З 2011 до 2014 року був генеральним консулом у Нью-Йорку, а з грудня 2014 року до 1 жовтня 2016 року - обіймав посаду посла в Абу-Дабі.

З 2017 року він є радником Державного департаменту Туреччини. З 2018 по 2019 рік він був радником декомунізаційної комісії Палати представників із закордонних справ.

Попередній посол Туреччини в Україні Ягмур Гюльдере виконував свої обов'язки з січня 2019 року.

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