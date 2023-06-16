ua ru
Пт, 16 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Київської області: кількість постраждалих зросла до шести

Новость на русском →
П'ятниця 16 червня 2023 15:22
Обстріл Київської області: кількість постраждалих зросла до шести Фото: у Київській області через обстріл росіян постраждали шестеро людей (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Іван Носальський

У Київській області сьогодні, 16 червня, через падіння уламків російських ракет постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОДА Руслана Кравченка у Facebook.

"На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них - 1 дитина", - написав чиновник.

Він уточнив, що один з постраждалих - водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім пораненим наразі надають медичну допомогу.

Через атаку росіян було зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту. Ще 15 будинків та дві будівлі мають незначні пошкодження. Усім власникам будинків обіцяють надати необхідну допомогу.

Кравченко додав, що внаслідок падіння уламків почалися пожежі, їх уже локалізували.

Черговий ракетний удар росіян

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти намагалися атакувати Київську область за допомогою 12 ракет. Українські захисники змогли збити всі повітряні цілі, а саме, шість ракет "Калібр" та шість ракет "Кинджал".

При цьому уламки ворожих снарядів упали в одному з населених пунктів Київської області. Ще годину тому було відомо про трьох поранених, у тому числі одну дитину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
ЗСУ закріплюються на зайнятих рубежах в районі Вугледара, - Генштаб
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом