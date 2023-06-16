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Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до української формули миру

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П'ятниця 16 червня 2023 21:44
Зеленський запросив лідерів країн Африки приєднатися до української формули миру Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський запросив лідерів країни Африки долучитися до Глобального саміту миру на основі української формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу у Києві.

"Я вдячний учасникам нашої зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій. І сьогодні побачив перспективу нашої роботи над конкретними пунктами формули миру. Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо", - заявив він.

Президент підкреслив, що пропозиції лідерів різних держав із різних континентів дуже важливі для базису, який повинен будуватися саме на українській формулі миру.

Зеленський додав, що прагне, аби до Глобального саміту миру долучилося якомога більше країн і його вдалося організувати якнайшвидше, однак це непросто.

Українська формула миру

Президент Володимир Зеленський представив формулу миру ще у листопаді минулого року. Ініціатива складається з 10 пунктів та передбачає поновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування воєнних злочинців.

Також українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Нещодавно президент Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів повномасштабної війни. Данія та Швеція зголосилися провести саміт.

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