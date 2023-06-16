Складається з 10 пунктів. Президент ПАР розкрив деталі африканської мирної ініціативи

Президент ПАР Сиріл Рамафоса розкрив деталі щодо африканської мирної угоди для припинення війни Росії проти України. "Мирний план" складається з 10 основних "складових".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію африканської делегації в Києві.

"Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом. Ми впевнені, що всі війни колись закінчуються, ми віримо, що ця війна має закінчитися якнайшвидше через перемовини й дипломатичним шляхом", - заявив Рамафоса.

Президент ПАР зазначив, що третьою складовою є деескалація конфлікту. Він розповів, що під час сьогоднішнього візиту до Києва його делегація чула ракетні удари.

"Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", - сказав він.

Крім того, президент ПАР зауважив на необхідності запезпечення інших пунктів мирної угоди, зокрема:

четверта складова - суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН;

п'ята складова - необхідність гарантій безпеки для всіх країн;

шоста складова - забезпечення руху зернових і добрив обома країнами.

"Сьомим основним елементом є гуманітарні питання. Потрібна гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Ми підтримуємо цю гуманітарну допомогу", - зазначив він.

Рамафоса зазначив, що не менш важливим є врегулювання питання, щодо обміну військовополонених та дітей, що були примусово депортовані РФ з України.

"Дев'ятою складовою є післявоєнна відбудова. Має бути допомога постраждалим через війну. І десятим основним елементом для нас є те, що під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки", - підкреслив він.

Візит африканських лідерів до України

Сьогодні, 16 червня, з робочим візитом до України прибула африканська делегація. В її складі зокрема були:

президент Союзу Коморських островів,

президент Південно-Африканської Республіки,

президент Республіки Сенегал,

президент Республіки Замбія,

прем'єр-міністр Єгипту,

та інші чиновники країн Африки.

Вони вже провели переговори з президентом України.

Метою візиту африканських лідерів було представлення своєї "мирної ініціативи" щодо війни Росії проти України.

Водночас, як зазначав нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов, двері для переговорів між Україною та Росією наразі зачинені. Офіційні представники нашої країни наполягають, що жодного діалогу без виведення військ РФ не може бути.

Більш детально про відносини України з країнами Африки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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