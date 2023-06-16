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НАТО прагне провести перше засідання Ради Україна-НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг

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Брюссель, П'ятниця 16 червня 2023 17:44
НАТО прагне провести перше засідання Ради Україна-НАТО у Вільнюсі, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

НАТО хоче провести перше засідання Ради Україна-НАТО на Вільнюському саміті в липні. Планується провести зустріч за участі українського президента Володимира Зеленського.

Про це розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.

Столтенберг повідомив, що наразі НАТО працює над новим форматом для співпраці з Україною. Рада Україна-НАТО має замінити колишній формат та розширити можливості для України.

"Ми також працюємо над створенням нової Ради Україна - НАТО, де Україна буде рівною з союзниками НАТО, консультуватиметься та ухвалюватиме рішення спільного інтересу.", – сказав він.

Генсек НАТО зауважив, що Альянс сподівається провести першу зустріч нової Ради у Вільнюсі спільно з президентом Зеленським.

"Ми погодились, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом Альянсу, і що це рішення союзників та України. Росія не має права вето", – додав Столтенберг.

Новий формат співпраці між НАТО та Україною

В Північноатлантичному альянсі заговорили про створення Ради Україна-НАТО.Такий формат має замінити Комісію Україна-НАТО та дати Києву ширший спектр можливостей.

Новий формат співпраці підвищить статус відносин України та Альянсу та дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час, а також відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Детальніше про створення нового формату відносин між Україною та НАТО читайте у матеріалі РБК-Україна - "Рада замість Комісії. У НАТО заговорили про новий формат для України, але є питання".

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