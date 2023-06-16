У Конгресі США запропонували виділити 80 млн доларів на ATACMS для України

У Конгрес США подали законопроект про оборонний бюджет. Він передбачає виділення 80 мільйонів доларів на закупівлю та передачу Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на старшого радника Гельсінської комісії при Конгресі США Пола Массаро у Twitter .

"З коштів, передбачених для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) в інших розділах цього закону, Комітет має намір використати не менше 80 млн. доларів для закупівлі армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) для Збройних сил України", - сказано у законопроекті Комітету зі збройних сил Палати представників США.

При цьому, згідно з документом, голові Пентагону доручають провести брифінг для оборонних комітетів Конгресу не пізніше 31 грудня 2023 року про хід використання виділених коштів на закупівлю та наявність ATACMS для Збройних сил України.

ATACMS

Варто зауважити, що далекобійні ракети ATACMS здатні бити по цілях на відстані до 300 кілометрів. Їх можна запускати за допомогою РСЗВ HIMARS, які США вже передали Україні.

Офіційні особи нашої країни почали закликати Вашингтон до таких постачань ще минулого року, але там відмовлялися надавати Україні подібне озброєння.

При цьому кілька тижнів тому президент США Джо Байден заявив, що у його країні розглядають постачання ATACMS Україні. Посол України в США Оксана Маркарова зазначала, що це свідчить про "зміну тональності" Вашингтона щодо цього питання.