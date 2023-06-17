Визит лидеров стран Африки в Киев и новая ракетная атака на Украину: новости за 16 июня

Война РФ против Украины

ВСУ уничтожили еще 590 российских оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 218,5 тысячи военных.

Британская разведка подтвердила ликвидацию в Украине российского генерала Сергея Горячева.

Россия запустила "Калибры" из Черного моря

Вчера в первой половине дня российские оккупанты запустили ракеты из акватории Черного моря по Украине. В результате атаки в Киевской области в одном из районов повреждены частные дома, в результате чего пострадали шесть человек.

Во время атаки на Киев противовоздушная оборона сбила 12 ракет - 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов" и два беспилотника.

Россияне решили совершить очередную ракетную атаку в то время, когда лидеры африканских стран посетили Киев со своей "мирной инициативой".

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ракетный удар по Киеву должен послать четкий сигнал странам Африки, что Россия не хочет мира, а только больше войны.

Визит лидеров стран Африки в Киев

Президенты Украины и ЮАР Владимир Зеленский и Сирил Рамафоса заявили, что российские ракетные удары не очень хорошо работают для установления мира.

Кроме того, Рамафоса раскрыл детали африканской мирной инициативы, состоящей из десяти пунктов.

К тому же Зеленский пригласил лидеров страны Африки присоединиться к Глобальному саммиту мира на основе украинской формулы мира.

Байден поддержал предложение Столтенберга принять Украину в НАТО без ПДЧ, - Axios

По данным источников издания, в Белом доме генсек НАТО Йенс Столтенберг выдвинул предложение, согласно которому альянс заявит, что Украина достигла прогресса на пути к членству и ей не нужно будет завершать пошаговый процесс ПДЧ, ранее проходивший другими восточноевропейскими членами.

НАТО стремится провести первое заседание Совета Украина-НАТО в Вильнюсе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина-НАТО на Вильнюсском саммите в июле. Планируется провести встречу с участием украинского президента Владимира Зеленского.

ПриватБанк возобновит прием долларов и евро в терминалах

ПриватБанк возобновит услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня.

Турция назначила нового посла в Украине, - Anadolu

Министерство иностранных дел Турции назначило нового посла в Украине. Им стал Мустафа Левент Бильген.

В Конгрессе США предложили выделить 80 млн долларов на ATACMS для Украины

В Конгресс США подали законопроект об оборонном бюджете. Он предусматривает выделение 80 миллионов долларов на закупку и передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс. За принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - два, а еще семь воздержались.