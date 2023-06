Президент ПАР прибув до України (відео)

Глава ПАР прибув на залізничний вокзал у селищі Немішаєве Київської області. Президента зустрів спеціальний представник України з питань Африки та Близького Сходу посол Максим Субко і посол Південної Африки в Україні Андре Гроневальд.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine's Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O