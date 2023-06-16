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Зеленський і президент ПАР про ракетні удари Росії: не допомагають відновленню мира

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П'ятниця 16 червня 2023 20:19
Зеленський і президент ПАР про ракетні удари Росії: не допомагають відновленню мира Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російська ракетна атака України, зокрема Києва, де з візитом перебувають лідери африканських країн, продемонструвала реальне ставлення Кремля до всіх, хто докладає зусиль щодо відновлення миру у світі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію з лідерами ПАР, Союзу Коморських островів, Єгипту, Замбії, Сенегалу у Києві.

"На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України: крилаті та балістичні російські ракети сьогодні показали реальне ставлення, зневажливе, Росії до зусиль щодо відновлення миру і щодо усіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії", - заявив він.

Зеленський додав, що Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди усьому світу - різним народам на всіх континентах.

Президент переконаний, що лідери африканських країн мають звернути увагу на ракетні удари російських окупантів, оскільки вони свідчать про те, що або російський диктатор Володимир Путін не контролює свою армію та найманців, бо вони б’ють по лідерах інших держав, які після України планують їхати у РФ, або ж Путін є неадекватною людиною.

"Мені здається, тому що людина не готова бачити мир, хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україна", - заявив Зеленський, додавши, що Путін діє, як терорист.

У свою чергу президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що російські ракетні удари Росії, свідками яких він став сьогодні, не дуже добре працюють для встановлення миру.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована", - заявив він.

Ракетна атака

Сьогодні під час масштабної повітряної тривоги росіяни масовано обстріляли Київську область. Ворог застосував одночасно балістичні, крилаті ракети та безпілотники.

Попередньо, в повітряному просторі навколо Києва було знищено 6 аеробалістичних ракет "Кинджал", 6 крилатих "Калібрів" та два дрони.

В МЗС відреагували на черговий терор росіян. Глава відомства Дмитро Кулеба назвав його чітким сигналом для Африки, що Росія не хоче миру, а лише більше війни. При цьому африканські лідери, які перебувають із візитом в Києві, були змушені сховатися в бомбосховищі в одному з готелів міста.

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