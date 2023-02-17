Візит глави МЗС Ізраїлю до Києва та черговий обмін полоненими: новини за 16 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Коен зустрівся зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою під звуки повітряної тривоги у Києві. Під час переговорів двох міністрів у Києві завили сирена, однак зустріч чиновників не було перервано, незважаючи на загрозу з повітря.

Після приїзду до Києва сьогодні вранці глава МЗС Ізраїлю вирушив до Бучі, яка пережила звірства росіян під час окупації минулого року.

Також Коен приїхав із візитом у Бабин Яр, де вшанував пам'ять євреїв, убитих під час Голокосту.

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу обговорив з колегою з Ізраїлю Елі Коеном українську формулу миру.

Окрім того, Коен зазначив, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня.

До того ж, міністр закордонних справ Ізраїлю приєднатися до Кулеби у засудженні руйнівної діяльності Ірану.

Україна передала ізраїльському уряду список військових потреб. Та тепер очікує від нього рішень, зокрема у сфері допомоги захисту українського неба.

Ізраїль також допоможе Україні у створенні системи раннього попередження про повітряну загрозу. Мова йде про сповіщення щодо ворожих ракет та дронів.

Україна повернула з російського полону сотню військових та цивільного

У четвер, 16 лютого, пройшов черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 100 українських воїнів та один цивільний.

Серед звільнених військових - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ. 94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Цього разу всі звільнені військові в результаті обміну - рядовий та сержантський склад.

Єрмак зазначив, що багато з героїв отримали поранення різної тяжкості.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець додав, що кожен із повернених отримає необхідну медичну допомогу, пройде реабілітацію, зможе відновити документи та банківські картки.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що один цивільний - це перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

США та G7 готують новий пакет санкцій проти РФ до річниці вторгнення

США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

"Я думаю, в районі 24 числа ви побачите новий великий пакет санкцій з боку США та наших партнерів по "Великій сімці". Санкції будуть розширені та поглиблені у певних категоріях, в рамках яких ми вже вживали заходів, зокрема у скороченні технологічних поставок для російської оборонної промисловості, хай-тек обладнання тощо", - сказала заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд.

Франція відправляє в Україну першу партію легких танків AMX-10RC, - ЗМІ

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні.

Стільки ж екіпажів та керівників, які пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі, колисці французької бронекавалерії.

Норвегія затвердила п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро

Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

Кожен рік протягом п'яти років Норвегія виділятиме Україні 1,3 млрд євро. У 2023 році половина цих виплат піде на військову допомогу Україні.

Окрім військової підтримки, норвезькі внески підуть на гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо.

Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну

Європейський парламент ухвалив резолюцію до річниці вторгнення Росії в Україну. Євродепутати закликають надати Україні авіацію, а також готуватися до переговорів щодо вступу до ЄС.

Резолюція засуджує російське вторгнення і закріплює непохитну підтримку України з боку ЄС. Євродепутати закликають надати Україні винищувачі, гелікоптери, ракетні системи та збільшити постачання боєприпасів.