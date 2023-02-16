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Франція відправляє в Україну першу партію легких танків AMX-10RC, - ЗМІ

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Четвер 16 лютого 2023 20:05
Франція відправляє в Україну першу партію легких танків AMX-10RC, - ЗМІ Фото: AMX-10RC (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forces Operations.

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні.

Стільки ж екіпажів та керівників, які пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі, колисці французької бронекавалерії.

"Український контингент, відправлений до Мен та Луари, складався не лише зі спеціалістів із бронетанкової розвідки. Цього достатньо, щоб підкріпити гіпотезу про інше потенційно більш "лобове" використання поважної машини українськими військами", - йдеться у матеріалі.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив повну, оперативну та спеціалізовану підтримку України з боку Парижа, зокрема підтримку, зосереджену на обороні наземних цілей у повітрі, артилерію та танки.

Раніше повідомлялось, що Франція планує доставити в Україну перші колісні легкі танки AMX10-RC вже у лютому.

На початку січня президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу Україні легких танків AMX10-RC.

Більш детально про французькі колісні танки, які отримає наша країна, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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