Франція відправляє в Україну першу партію легких танків AMX-10RC, - ЗМІ

Франція відправляє в Україну першу партію із 14 легких танків AMX-10RC. Українські екіпажі вже пройшли програму навчання цих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forces Operations .

Ці 14 легких танків AMX-10RC є першими серед кількох десятків екземплярів, які країни Заходу пообіцяли передати Україні.

Стільки ж екіпажів та керівників, які пройшли підготовку за останні тижні у Сомюрській кавалерійській школі, колисці французької бронекавалерії.

"Український контингент, відправлений до Мен та Луари, складався не лише зі спеціалістів із бронетанкової розвідки. Цього достатньо, щоб підкріпити гіпотезу про інше потенційно більш "лобове" використання поважної машини українськими військами", - йдеться у матеріалі.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підтвердив повну, оперативну та спеціалізовану підтримку України з боку Парижа, зокрема підтримку, зосереджену на обороні наземних цілей у повітрі, артилерію та танки.