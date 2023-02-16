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Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб порахував втрати РФ в Україні за добу

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 07:59
Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб порахував втрати РФ в Україні за добу Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 16 лютого
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок у четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ і вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 140460 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3296 (+6) од,
  • бойових броньованих машин - 6517 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2306 (+3) од,
  • РСЗВ - 466 (+0) од,
  • засоби ППО - 239 (+3) од,
  • літаків - 298 (+0) од,
  • гелікоптерів - 287 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2012 (+1),
  • крилаті ракети - 857 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5167 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 219 (+0).

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 15 лютого відбили понад 15 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

При цьому росіяни не досягли жодних успіхів на півночі Харківської області, а під Вугледаром ЗСУ вдалося відкинути ворожі війська.

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