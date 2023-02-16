Майже 700 окупантів і вертоліт: Генштаб порахував втрати РФ в Україні за добу

За даними на ранок у четвер, 16 лютого, українські військові ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ і вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 15 лютого відбили понад 15 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.

При цьому росіяни не досягли жодних успіхів на півночі Харківської області, а під Вугледаром ЗСУ вдалося відкинути ворожі війська.

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