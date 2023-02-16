Окупанти змінили тактику атак по Україні. Ігнат розповів її особливості

Під час нічної атаки по Україні, ворог не став використовувати дрони-камікадзе, застосувавши лише ракети. В Повітряних силах таку зміну в діях окупантів назвали новою тактикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі 24 каналу.

"Ми констатували цей факт (зміну тактики, - ред.) тому що дійсно ворог зазвичай використовував "шахеди" для того, щоб десь там перевірити нашу ППО, виявити наші позиції, так щоб скорегувати можливий ракетний удар на ранок. Цього разу бачимо нічна атака і "шахідів" не було, одразу пішли ракети, крилаті ракети різних типів", - розповів він.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 32 ракети різного типу, з яких 16 вдалося збити силам ППО.

Зокрема, сили ППО збили над Дніпропетровською областю п'ять ракет. Ще одну - у Запорізькій області. Також:

у Полтавській області вночі зафіксували російські дрони та ракети. Окупанти вдарили двома ракетами по об'єкту критичної інфраструктури у Кременчуці;

росіяни вдарили трьома ракетами об'єктом критичної інфраструктури у Львівській області. Від нього залежить подача електроенергії у регіоні;

під ранок РФ атакувала Кіровоградську область. Зафіксовано "приліт" в об'єкт інфраструктури у Кропивницькому районі.

При цьому Росія сьогодні протягом дня може знову масово обстріляти Україну. Ворог вишукує нову тактику, аби обійти українську ППО.