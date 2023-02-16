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Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

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Четвер 16 лютого 2023 12:36
Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах Фото: розвідка Британії показала актуальну карту боїв в Україні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На сході України продовжуються запеклі бої. Російські окупанти не полишають надії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської, областей, проте українські захисники руйнують їхні плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Донбасі. Зокрема, на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

Карта війни в Україні від британської розвідки: що відбувається на фронтах

Тим часом українські військові вдало відбивають російські атаки як в Донецькій, так і в Луганській областях. На деяких ділянках наші захисники завдають контратакуючих ударів. Вони також продовжують вражати тилові позиції росіян на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, загарбники продовжують обстрілювати мирні міста та села по всій території України, зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, під вогонь також потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, у Повітряних силах розповіли, що росіяни змінили тактику атак по Україні.

Окрім того, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що окупанти намагаються захопити Бахмут до річниці вторгнення.

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