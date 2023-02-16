ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія затвердила п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро

Новость на русском →
Норвегія, Четвер 16 лютого 2023 15:11
Норвегія затвердила п'ятирічну допомогу Україні на 7 млрд євро Фото: прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 млрд норвезьких крон, це майже 7 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу норвезького уряду.

"Я дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання. Ми разом засуджуємо війну Росії проти України та підтримуємо легітимне право українського народу захищатися", - сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Кожен рік протягом п'яти років Норвегія виділятиме Україні 1,3 млрд євро. У 2023 році половина цих виплат піде на військову допомогу Україні.

Окрім військової підтримки, норвезькі внески підуть на гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо.

До засідання норвезького парламенту долучився президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі. Він подякував за підтримку України, назвавши норвезький внесок історичним.

"Ви допомагаєте нам із протиповітряною обороною, яка захищає наші міста від російського терору, ви допомагаєте нам протитанковою зброєю, ви допомагаєте нам із відновленням енергетичної інфраструктури після ударів російських ракет і іранських дронів. А тепер ви створюєте дуже важливий прецедент довгострокового фінансування країни, яка захищає свою незалежність і право кожної країни жити відповідно до міжнародного права", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2, що складає чверть її парку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Норвегия Війна Росії проти України
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману