Визит главы МИД Израиля в Киев и очередной обмен пленными: новости за 16 февраля

Война России против Украины: последние новости

В первый раз с начала войны. В Украину прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн 16 февраля прибыл в Киев. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала полномасштабной войны.

Коэн встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой под звуки воздушной тревоги в Киеве. Во время переговоров двух министров в Киеве взвыла сирена, однако встреча чиновников не была прервана, несмотря на угрозу с воздуха.

После приезда в Киев сегодня утром глава МИД Израиля отправился в Бучу, пережившую зверства россиян во время оккупации в прошлом году.

Также Коэн приехал с визитом в Бабий Яр, где почтил память евреев, убитых во время Холокоста.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебу обсудил с коллегой из Израиля Эли Коэном украинскую формулу мира.

Кроме того, Коэн отметил, что Израиль будет поддерживать украинскую мирную инициативу ООН на следующей неделе.

К тому же министр иностранных дел Израиля присоединиться к Кулебе в осуждении разрушительной деятельности Ирана.

Украина передала израильскому правительству список военных нужд. Но теперь ожидает от него решений, в том числе в сфере помощи защите украинского неба.

Израиль также поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Речь идет о оповещениях относительно вражеских ракет и дронов.

Украина вернула из российского плена сотню военных и гражданского

В четверг, 16 февраля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись 100 украинских воинов и один гражданский.

Среди уволенных военных - нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них - защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". На этот раз все уволенные военные в результате обмена - рядовой и сержантский состав.

Ермак отметил, что многие из героев получили ранения разной тяжести.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что каждый из возвращенных получит необходимую медицинскую помощь, пройдет реабилитацию, сможет восстановить документы и банковские карты.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что один гражданский - это первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк.

США и G7 готовят новый пакет санкций против РФ к годовщине вторжения

США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

"Я думаю, в районе 24 числа вы увидите новый крупный пакет санкций со стороны США и наших партнеров по "Большой семерке". Санкции будут расширены и углублены в определенных категориях, в рамках которых мы уже принимали меры, в частности, в сокращении технологических поставок для российского" оборонной промышленности, хай-тек оборудования и тому подобное", - сказала заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Франция отправляет в Украину первую партию легких танков AMX-10RC, - СМИ

Франция отправляет в Украину первую партию из 14 легких танков AMX-10RC. Украинские экипажи уже прошли программу обучения этих машин.

Эти 14 легких танков AMX-10RC являются первыми среди десятков экземпляров, которые страны Запада пообещали передать Украине.

Столько экипажей и руководителей, прошедших подготовку за последние недели в Сомюрской кавалерийской школе, колыбели французской бронекавалерии.

Норвегия утвердила пятилетнюю помощь Украине на 7 млрд евро

Парламент Норвегии одобрил пятилетнюю программу поддержки Украины. На нее выделят 75 млрд норвежских крон, это почти 7 млрд евро.

Каждый год в течение пяти лет Норвегия будет выделять Украине 1,3 млрд евро. В 2023 году половина этих выплат пойдет на военную помощь Украине.

Кроме военной поддержки норвежские взносы пойдут на гуманитарные усилия в Украине и соседних странах, на поддержку гражданской инфраструктуры и на реконструкцию, где это возможно.

Европарламент принял резолюцию к годовщине российского вторжения в Украину

Европейский парламент принял резолюцию к годовщине вторжения России в Украину. Евродепутаты призывают предоставить Украине авиацию, а также готовиться к переговорам по вступлению в ЕС.

Резолюция осуждает российское вторжение и закрепляет твердую поддержку Украины со стороны ЕС. Евродепутаты призывают предоставить Украине истребители, вертолеты, ракетные системы и увеличить поставки боеприпасов.