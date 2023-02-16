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РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину

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Україна, Четвер 16 лютого 2023 08:03
РФ вночі запустила по Україні 32 ракети, сили ППО збили половину Фото: Повітряні сили знищили 16 ракет під час останньої атаки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Під час масованого ракетного обстрілу вночі, 16 лютого, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил ЗСУ.

Було застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя.

Силами та засобами Повітряних Сил ЗС України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, вночі 16 лютого по всій території України була оголошена масштабна повітряна тривога.

Під час ракетного обстрілу постраждав об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області. Жертв серед населення немає.

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