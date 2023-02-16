Розуміємо одне одного. Кулеба обговорив з ізраїльським колегою формулу миру

Міністр закордонних справ України Дмитра Кулебу обговорив з колегою з Ізраїлю Елі Коеном українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу на брифінгу .

Кулеба зазначив, що мав відверту розмову з Коеном. Політики провели більшу частину переговорів у режимі тет-а-тет. Він подякував колезі за щирість.

"Я порушив питання формули миру. Ми ведемо переговори з низкою країн про те, щоб вони долучилися до її реалізації. Ізраїль знає краще за нас, бо бореться за себе десятиліттями, що справжній мир може існувати лише в умовах, коли ти достатньо сильний, щоб цей мир захистити. І це був лейтмотив розмови і ми одне одного розуміємо в цьому питанні", - сказав міністр закордонних справ України.

У свою чергу Коен зазначив, що Ізраїль буде підтримувати українську мирну ініціативу в ООН наступного тижня.

До того ж, міністр закордонних справ Ізраїлю приєднатися до Кулеби у засудженні руйнівної діяльності Ірану.

"Іран - це країна, яка є країною №1 по фінансуванню тероризму. Це ще одне нагадування, що Іран становить загрозу не лише цій країні, але й всій Європі. Ми всі маємо надіслати чіткий меседж, що терористична діяльність Ірану має бути зупинена", - сказав він.

Коен зазначив, що Ізраїль стоїть разом з Україною у заклику покласти кінець іранському терору.

"Ми будемо працювати на всіх рівнях та всіх міжнародних майданчиках, щоб забезпечити безпеку в нашому регіоні", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Елі Коен прибув з неанонсованим візитом до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабного вторгнення.

Міністр закордонних справ Ізраїлю зустрівся Кулебою у Києві під звуки повітряної тривоги.

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