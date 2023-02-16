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Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен

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Четвер 16 лютого 2023 08:50
Вперше з початку війни. В Україну прибув глава МЗС Ізраїлю Елі Коен Фото: міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен 16 лютого прибув до Києва. Це перший візит ізраїльського високопосадовця до України з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

У рамках першого візиту після початку війни Коен має намір відвідати Бучу, Бабин Яр і знову запустити роботу посольства Ізраїлю у Києві, яке було закрито через вторгнення РФ.

Крім того, міністр проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, головою МЗС України Дмитром Кулебою та членами єврейської громади.

"Я прибув сьогодні з першим візитом ізраїльського міністра до Києва з початку бойових дій. Протягом минулого року Ізраїль стояв на боці українського народу та на боці України. Сьогодні ми піднімемо ізраїльський прапор біля посольства Ізраїлю у Києві, яке повернеться до постійної діяльності з метою зміцнення відносин між країнами", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Коен заявив, що Ізраїль розширить гуманітарну допомогу Україні та продовжить підтримувати євреїв у нашій країні.

Також ми писали, що Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розраховує на участь Ізраїлю у формулі світу по Україні.

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МЗС України Ізраїль Візит в Україну
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